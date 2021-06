Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckereifiliale

In der Zeit zwischen Montag, dem 02. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Freitag, dem 04. Juni 2021, 00.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich über eine Nebeneingangstür zu einer Bäckerei in der Hauptstraße gewaltsam Zutritt in das Objekt zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (0 44 44) 96 72 20 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, den 03. Juni 2021, zwischen 15.45 Uhr und 16.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße das verschlossen abgestellte Herrenfahrrad eines 47-jährigen Mannes aus Damme. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Herrensportrad des Herstellers Raleigh. Die Typen-Bezeichnung lautet: Rush Hour 7.0. Das Fahrrad hat eine Rahmengröße von 28 Zoll, verfügt über 30 Gänge (Kettenschaltung). Schutzbleche und Griffe sind schwarz, die Felgen sind silbern. Die Fahrradrahmennummer lautet: 8222C600165. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Bakum- Fahrt endet in Bakum

Am Mittwoch, 03. Juni 2021, gegen 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte einen hochmotorisierten Audi A6 Quattro, der auf der Vechtaer Straße in Höhe der Molkenstraße in Fahrtrichtung Vechta unterwegs war. Am Fahrzeug waren britische Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeug befanden sich drei junge Männer aus Leer. Der 20-jährige Fahrer des Fahrzeuges gab an, dass es sich bei dem Audi A6 Quattro um sein Fahrzeug handelt. Da die Männer keinen weiteren Bezug zu Großbritannien hatten, wurde das Fahrzeug einer genaueren Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht gültig waren. Es wurde keine Haftpflichtversicherung gezahlt und auch keine Steuern entrichtet. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Ihn erwartet nun eine empfindliche Geldstrafe. Darüber hinaus war die Fahrt in Bakum zu Ende. Um wieder nach Leer zurück zu kommen, mussten die drei Insassen sich abholen lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell