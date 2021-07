Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Am Mittwoch um 16.15 Uhr befuhr eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin die Landstraße 1084 von Neresheim in Richtung Elchingen. An der Abzweigung in Richtung Stetten ordnete sie sich auf die Linksabbiegespur ein und hielt zunächst auch an. Aus unbekannten Gründen fuhr die Dame plötzlich an, ohne auf einen entgegenkommenden Sattelzug zu achten. Der 38-jährige Lenker des Sattelzuges leitete unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein und versuchte zudem nach links auszuweichen. Dennoch konnte er eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Der Sattelzug schob das Fahrzeug einige Meter vor sich her, bevor sich das Auto um 90 Grad drehte und von der Fahrbahn geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt. Auch der 75-jähriger Beifahrer im Mercedes wurde verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Schaden am PKW wird auf etwa 13.000 Euro und am Sattelzug auf etwa 37.000 Euro geschätzt. Zudem entstand Flurschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Rettungsdienst kam mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Zudem war die Feuerwehr Neresheim mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten und die Straßenmeisterei mit einem Fahrzeug und zwei Personen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell