Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Katastrophenschutz - wichtige Tagung bei der Feuerwehr Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Aktuell tagten die Ortskatastrophenschutzbehörde und die Führungskräfte der am Katastrophenschutz beteiligten Institutionen und Organisationen in den Räumlichkeiten der Zentralen Feuerwache Bremerhaven. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der durch die Ortskatastrophenschutzbehörde erarbeitete 5-Jahres-Plan für den Bevölkerungsschutz in der Seestadt Bremerhaven. Die regelmäßig stattfindenden Sitzungen tragen dazu bei, die Zusammenarbeit der mitwirkenden Einheiten zu stärken und den bereits gut aufgestellten Bevölkerungsschutz in der Seestadt weiter auszubauen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell