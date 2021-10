Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Um 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Wohnungsbrand in der Rickmersstraße alarmiert. Laut Meldung sollte sich noch mind. eine Person im Gebäude befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine deutliche Rauchentwicklung durch die Fenster der oberen Geschosse erkennbar. Laut der bereits in Sicherheit befindlichen Anwohner sollte sich noch eine Person im Gebäude befinden. Die Feuerwehr setzte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung mehrere Trupps unter Atemschutz ein. Die vermisste Person konnte schnell gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Durch die forcierte Brandbekämpfung im Innenangriff konnte das Feuer ebenfalls schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde anschließend mittels Hochleistungslüfter entraucht. Die gerettete Person wurde notärztlich versorgt und in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Außer der Brandwohnung konnten alle Wohnungen durch die Nutzer wieder betreten werden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung eingeleitet. An dem Einsatz waren 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell