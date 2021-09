Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Betriebsunfall

Bremerhaven (ots)

Am Montag, den 20.09. gegen 9:30Uhr wurde der Leitstelle Bremerhaven ein schwerer Betriebsunfall im Stadtteil Lehe gemeldet. Aufgrund der Meldung wurde die Feuerwehr Bremerhaven, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war ein Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände eingeklemmt. Trotz der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte nach der schnellen Rettung durch den Arzt nur noch der Tod des Mitarbeiters festgestellt werden. An dem Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt, ein Notfallseelsorger unterstütze die Feuerwehr bei der Betreuung der Betriebsangehörigen. Eine Aussage über den Unfallhergang kann nicht gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell