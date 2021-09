FW Bremerhaven: Verkehrsunfall Grimsbystraße

Feuerwehr Bremerhaven

Gegen 17:15 am Mittwoch kam es auf dem Autobahnzubringer Mitte zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleinbus. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils einer Person besetzt. Hierbei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und dem Rettungsdienst mit schweren Verletzungen übergeben. Die zweite Person konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt mit einem zweiten Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettung und der Unfallaufnahme wurde der Autobahnzubringer durch die Polizei voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Am Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 6 Beamte des Rettungsdienstes der Stadt Bremerhaven beteiligt.

