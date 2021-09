Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Sonntag gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Wurster Straße gerufen. Der Auffahrunfall war so stark, dass ein weiteres Fahrzeug mit beschädigt wurde. Die Insassen der verunfallten Fahrzeuge wurden vom Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven u.a. notärztlich behandelt und anschließend in die nächstgelegene Klinik transportiert. Austretende Betriebsstoffe wurden von den Beamten gebunden und zur Entsorgung mitgenommen.

