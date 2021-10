Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall BAB 27

Bremerhaven (ots)

Der IRLS Bremerhaven wurde am 02.10.2021 ein Verkehrsunfall in Höhe der Auffahrt Bremerhaven Mitte um 08:41 gemeldet. Es wurde die BF Bremerhaven mit einem Löschzug, dem Rüstzug, einem Einsatzleitdienst, einem Notarzt und einem Rettungswagen alarmiert. Die Erkundung an der Unfallstelle zeigte, dass ein Kleintransporter von der Autobahn abgekommen war und auf dem Dach lag. Der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug. Dieser konnte mit Hilfe des Rettungsdienstes und der Feuerwehr das Fahrzeug verlassen und wurde anschließend in ein Krankenhaus, in der Nähe, durch den Rettungsdienst gebracht. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei gesichert und das Fahrzeug im späteren Verlauf durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Unfallstelle war bei Eintreffen der Einsatzkräfte schon durch Ersthelfer mit Warndreieck sehr gut kenntlich gemacht worden und der Fahrer der Kleinbusses angesprochen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 17 Beamten an dem Einsatz beteiligt, sowie fünf Beamte des Rettungsdienst und einem Notarzt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

