Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mehrere Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Elisenstraße wurden am vergangenen Wochenende mindestens acht Autos beschädigt. Die Autos parkten alle am rechten Fahrbahnrand in Richtung Leveringhäuser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge vermutlich mit einem Schlüssel oder einem ähnlich spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montag. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, das zuständige Regionalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

