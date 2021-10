Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand in Treppenraum Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Der IRLS Unterweser wurde um 00:25 am 06.10.2021 eine unklare Rauchentwicklung in der Hafenstraße in Bremerhaven gemeldet. Es rückte der erste Löschzug, ein Einsatzleitdienst, zwei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle aus. Die Erkundung Vorort ergab, das Unrat im Treppenraum im Erdgeschoß in einem Mehrfamilienhaus in der Hafenstraße brannte. Es waren schon erste Löschmaßnehmen durch die sich an der Einsatzstelle befindlichen Polizei vorgenommen worden. Zusätzlich befanden sich noch fünf Personen in ihren Wohnungen in dem Wohngebäude. Der Brand konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht werden. Alle Bewohner befanden sich in nicht verrauchten und gefährdeten Bereichen, so dass sie, nach dem der Treppenraum Überdruckbelüften worden war, ihre Wohnungen verlassen konnten. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung konnten alle Bewohner Ihre Wohnungen wieder betreten. Es waren insgesamt 24 Beamte der BF Bremerhaven und ein Notarzt an dem Einsatz beteiligt. Die Einsatzstelle wurde nach ca. eineinhalb Stunden der Polizei übergeben. Über die Entstehung des Brandes kann noch keine Aussage getroffen werden.

