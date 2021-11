Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Gelöste Radkappe verursacht Sachschaden

Südlohn (ots)

Als eine Autofahrerin am Freitag gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße 572 (Fürstenberg) in Richtung Südlohn unterwegs war, löste sich von einem entgegenkommenden Wagen in Höhe des Ortseingangsschildes eine Radkappe. Die Felgenabdeckung rollte gegen das Fahrzeug der Geschädigten. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

