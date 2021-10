Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kindertagesstätte

Gronau (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.25 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte an der Franz-Kerkhoff-Straße ein. Sie hebelten ein Toilettenfenster auf, stiegen ein und durchsuchten das Gebäude. Dabei erbeuteten die Täter eine Geldbörse.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell