Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorradfahrerin schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Raesfeld zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Raesfelderin war gegen 15.00 Uhr mit einem Motorrad auf der Heidener Straße (L 829) von Marbeck kommend in Richtung Raesfeld unterwegs. Ein 67-jähriger Autofahrer aus Dorsten bog von der Straße "Schulten Matt" auf die Heidener Straße ein und hatte nach eigenen Angaben die Zweiradfahrerin nicht gesehen. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige mit einem Rettungswagen ins Borkener Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

