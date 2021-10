Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mann gesteht 56 Einbrüche

Vreden (ots)

In den vergangenen Monaten stellte eine Vredenerin fest, dass immer wieder kleinere Geldbeträge aus ihrer Wohnung in der Vredener Innenstadt fehlten. Der Verdacht fiel auf einen 60 Jahre alten Vredener, dem in der Vergangenheit der Wohnungsschlüssel auf Vertrauensbasis überlassen worden war, um den Stadtwerken das Stromablesen zu ermöglichen.

Der Verdacht konnte erhärtet werden und der Vredener gestand gegenüber der Ahauser Kripo 56 Einzeltaten. Er hatte sich einen Nachschlüssel anfertigen lassen und war seit März dieses Jahres im Schnitt zweimal wöchentlich in die Wohnung eingedrungen um Bargeld zu stehlen. Damit finanzierte er Lebensmittelkäufe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell