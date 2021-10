Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Brand in einem Einfamilienhaus

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Montag, dem 25.10.2021, wurde die 76-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Henleinstraße gegen 00.40 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt. Sie bemerkte ein Feuer im Erdgeschoss und unternahm eigene Löschversuche mit Wasser. Da dies erfolglos war, verließ sie das Haus und informierte ihren Nachbarn, der seinerseits den Notruf wählte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es bis zum Dachstuhl bereits lichterloh. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Haus wurde durch das Feuer massiv beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die 76-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Borkener Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

