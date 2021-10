Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Erstmeldung: Brand eines Einfamilienhauses

Borken-Burlo (ots)

Am 25.10.2021 um 00:40 Uhr kam es in der Henleinstraße in Borken-Burlo aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines freistehenden Einfamilienhauses. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung. Die allein im Haus befindliche 76-jährige Bewohnerin wurde durch einen Brandmelder geweckt und konnte sich aus dem brennenden Objekt retten. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Borken zur Behandlung verbracht. Die Feuerwehr ist zurzeit weiter mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abzuschätzen. Es wird nachberichtet.

