Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Geschäftsräume - Täter erbeuten Geldkassette

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tischlerstraße

30.05.2021, 09.50 Uhr

Zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmens in der Tischlerstraße kam es am vergangenen Wochenende. Hierbei entwendeten die Täter eine Geldkassette mit derzeit unbekanntem Inhalt. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 11.00 Uhr die gewaltsam geöffnete Eingangstür bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Diese stellte fest, dass Unbekannte auf noch zu klärende Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt sind. Hier haben sie gewaltsam die Zugangstür zu den Geschäftsräumen geöffnet und diese betreten. Dabei erbeuteten sie die Geldkassette mit derzeit unbekanntem Inhalt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bekamen die Ermittler durch eine Zeugin den Hinweis auf eine Person, die gegen 09.50 Uhr am Tatort gesehen wurde. Diese trug ein Calvin Klein Basecap, einen dunkelgrün-karierten Rucksack und schwarze Oberbekleidung.

Die Polizei hofft auf Hinweise zu der verdächtigen Person oder dem Einbruch. Dabei bittet sie darum, dass sich Zeugen auf der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell