Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 25.04.2021

Diepholz (ots)

Keine besonderen Vorkommnisse.

PK Sulingen

Sulingen: Diebstahl einer Deko-Figur von einer Grabstelle In der Zeit von Donnerstag, 22.04.2021, ca. 16:00 Uhr, bis Samstag, 24.04.2021, 12:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Deko-Vogel von einer Grabstelle auf dem Sulinger Friedhof am Schwafördener Weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen: Einbruch in Geschäft Im Tatzeitraum vom 23.04.2021, 18:00 Uhr, bis zum 24.04.2021, 08:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Straße Zur Kleinbahn in Bruchhausen-Vilsen. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen

Martfeld: Einbruch in Garage

Im Zeitraum zwischen dem 18.04.2021, 18:00 Uhr, bis zum 23.04.2021, 23:00 Uhr, entwendeten derzeit unbekannte Täter in Martfeld in der Hoyaer Straße zwei Motorräder und ein Fahrrad aus einer Garage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 23000 Euro. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

Twistringen: Trunkenheit im Straßenverkehr Am 25.04.2021, gegen 03:25 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Twistringen mit einem Pkw die Bremer Straße in Twistringen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Martfeld: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 24.04.2021, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Martfeld mit einem Pkw die Straße Ortende in Richtung Holzmaase. Im Kreuzungsbereich der Verdener Straße (L202) übersah dieser einen vorfahrtberechtigten 49-jährigen Motorradfahrer aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Die 10-jährige Beifahrerin des Pkw-Fahrers wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10500 Euro geschätzt. Bei dem Fahrer des Pkw ergaben sich Verdachtsmomente einer Rauschmittelbeeinflussung, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

PK Weyhe

Weyhe-Jeebel: VU mit leicht verletzter Person Am 24.04.2021, um 12:50 Uhr kam es auf der Sudweyher Straße, der L334, an der Einmündung Okeler Weg, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 35-jährige Pkw Fahrerin übersah den vorfahrtberechtigten 29-jährigen Kradfahrer. Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Kradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 11000EUR.

