Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 24.04.2021

Diepholz (ots)

Sachbeschädigung durch Steinwürfe in 49356 Diepholz

In der Nacht von Freitag, 23.04.2021, auf Samstag, 24.04.2021, kam es zu sechs Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Diepholz, bei denen die Verglasung verschiedener Gebäude durch Steinwürfe beschädigt wurden. Die Polizei Diepholz erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05441/971-0.

PK Syke

Versuchter Einbruch in Dachdeckerei in 21271 Asendorf

Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 03:48 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Dachdecker-Fachbetrieb in der Böttcherstraße in Asendorf einzubrechen. Das Vorhaben misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen-/Medikamenteneinfluss in 28816 Stuhr Seckenhausen

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 21.45 Uhr erregte ein VW Golf-Fahrer aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise auf der Hauptstraße in Seckenhausen die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer. Die alarmierte Polizei konnte den 38jährigen aus Bassum schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten sehr schnell fest, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von mutmaßlich berauschenden Mitteln und vermutlich auch die Verkehrstüchtigkeit stark beeinflussenden Arzneimitteln stand. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs und später seiner Wohnung führte eine Anzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten und scheinbar gefälschten Rezepten zu Tage. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich dann noch heraus, dass der Mann den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien angegeben hatte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

