Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit 112 km/h in Bermershausen geblitzt -#polsiwi

Bad Laasphe - Bermershausen (ots)

Am Mittwochabend hat der Verkehrsdienst der Polizei Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bermershäuser Straße in Bad Laasphe - Bermershausen durchgeführt. Innerhalb von vier Stunden wurden insgesamt 671 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt stellten die Ordnungshüter dabei 57 Verstöße fest. Vier Fahrzeugführer waren derart zu schnell, dass eine Ordnungswidrikeitenanzeige gefertigt wurde. Kaum zu glauben - der Spitzenreiter, ein PKW Opel, wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 112 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Laut Bußgeldkatalog erwarten den Fahrer in der Regel nun zwei Punkte, drei Monate Fahrverbot sowie 480 Euro Geldbuße. Bei derartigen Geschwindigkeiten kann innerhalb geschlossener Ortschaften auf plötzliche Gefahrenmomente, mit denen dort gerechnet werden muss, nicht mehr rechtzeitig reagiert werden. Schwerste Verkehrsunfälle sind dann die Folge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell