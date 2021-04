Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit Haftbefehl gesucht - Mann attackiert Polizisten - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Dienstagmorgen (27.04.2021) entdeckten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Bad Laasphe einen 36-Jährigen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Als die Polizisten den Mann ansprachen, flüchtete er in Richtung eines Schuhgeschäfts.

Plötzlich blieb der 36-Jährige stehen und versuchte, die eingesetzten Beamten zu schlagen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er entschied sich daraufhin für die erneute Flucht. Diese war jedoch nicht von langer Dauer, sodass die Ordnungshüter ihn nach kurzer Zeit überwinden konnten. Der Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Schließlich wurde er ins Polizeigewahrsam der Wache Bad Berleburg gebracht, bevor er durch Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Attendorn abgeholt wurde. Zwei Beamte erlitten durch den Widerstand des 36-Jährigen jeweils leichte Verletzungen.

