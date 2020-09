Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Vereinsheim in Büren-Steinhausen

Büren-Steinhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 04.09.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, den 05.09.2020, 09:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Vereinsheim eines Bürener Sportvereins. Der oder die Täter brachen eine Zugangstür zu dem an der Schulstraße gelegenen Sportlerheims gewaltsam auf. An der Tür entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

