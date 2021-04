Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/Rees - PKW bei Unfallflucht beschädigt/ zwei Unfallorte möglich

Kleve/Rees (ots)

Entweder auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ludwig-Jahn-Straße oder auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Vor dem Delltor" ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Mitsubishi beschädigt wurde.

Die Halterin hatte den Wagen am Samstag (24.04.2021) gegen 13:00 Uhr für Einkäufe auf dem Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße abgestellt und am Montag (26.04.2021) gegen 15:00 Uhr den Parkplatz des Supermarktes an der Straße "Vor dem Delltor" genutzt.

Den Schaden stellte die junge Frau erst danach fest, konnte andere Orte für das Unfallgeschehen jedoch ausschließen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell