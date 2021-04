Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Zaun samt Pfosten beschädigt

Emmerich-Elten (ots)

Ein unbekannter LKW-Fahrer beschädigte in der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag (23. April 2021), 12 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Klosterstraße einen Zaun samt Pfosten. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim rückwärts Fahren den Zaun eines angrenzendes Kindergartens und einen Pfosten sowie einen Baum. Der Zaun befindet sich im Bereich der Laderampe des Discounters, anschließend verließ der Fahrer die Unfallstelle unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell