Polizei Hamburg

POL-HH: 210221-1. Sicherstellung von Führerscheinen und Pkw nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.02.2021, 23:56 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Steintordamm bis Adenauerallee

Polizeibeamte des Polizeikommissariats 11 (PK 11) stoppten in der vergangenen Nacht zwei Fahrer nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen und stellten die Führerscheine und die Pkw sicher.

Einer Funkstreifenwagenbesatzung fielen in der vergangenen Nacht zwei hochmotorisierte Pkw auf, die im Steintordamm nebeneinander an einer roten Ampel standen. Ein Daimler CLS 400 mit 333 PS sowie ein VW T-ROC mit 300 PS wurden beim Umschalten der Lichtzeichenanlage auf "Grün" von ihren Fahrern maximal in Richtung Adenauerallee beschleunigt. Der Fahrer des VW wich hierbei einem Fußgänger aus, der die Straße noch nicht vollständig überquert hatte.

An der darauffolgenden Ampel wurden beide Pkw gestoppt und kontrolliert.

Die Führerscheine der beiden 21- und 25-jährigen deutschen Fahrer und die Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell