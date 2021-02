Polizei Hamburg

POL-HH: 210219-4. Schreckschusswaffe und Drogenzubehör bei Fahrzeugkontrolle in Hamburg-Bergedorf gefunden

Zeit: 18.02.2021, 15:38 Uhr; Ort: Hamburg-Bergedorf, Brookdeich

In Bergedorf kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Fahrzeugkontrolle, die gleich zu mehreren Strafanzeigen führte.

Zunächst waren Zivilfahnder der Bereitschaftspolizei in Neuallermöhe auf den Ford Escort aufmerksam geworden, weil dessen Kennzeichen auf ein anderes Auto zugelassen waren. Die Fahnder forderten daraufhin Unterstützung an und kurze Zeit später erfolgte in Bergedorf die Kontrolle des Fahrzeugs und der Insassen, dreier junger Männer (18, 18, 20) deutscher Staatsangehörigkeit.

Für die Durchsuchung des Autos zogen die Beamten auch einen Hundeführer mit seinem Diensthund "Gino" hinzu. Im Handschuhfach wurden eine Schreckschusswaffe, mehrere Knallpatronen, ein Teleskopschlagstock, ein leeres Glas mit mutmaßlichen Drogenresten und eine Plastikbox mit weißen Tabletten gefunden. Auch in der Hose des Fahrers (20) fanden sie Gripbeutel mit Drogenresten.

Bei der Durchsuchung des Beifahrers fanden die Beamten einen Gripbeutel mit Marihuana, einen sogenannten Grinder sowie 1.600 Euro Bargeld. In einer Tasche des anderen Mitfahrers fanden sie ebenfalls einen Grinder und mehrere Beutel mit mutmaßlichen Drogenresten.

Die auf den Autokennzeichen angebrachten Zulassungsplaketten wiesen Fälschungsmerkmale auf. Der Ford ist als Beweismittel sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei geschleppt worden.

Mangels Haftgründen wurden die drei zunächst vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen später wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

