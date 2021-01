Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheiben eingeschlagen - Einbruch misslingt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autoscheiben eingeschlagen

Alheim - Im Ortsteil Heinebach schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.01.) bei zwei Fahrzeugen jeweils die Scheibe der Beifahrertür ein.

Dabei entwendeten die Täter aus einem schwarzen VW Golf in der Straße "In der Lücke" eine Geldbörse mit einer geringen Summe Bargeld. Aus einem grauen VW Golf in der Straße "Im Hof" wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch misslingt

Rotenburg - Unbekannte versuchten zwischen Freitag (22.01.) und Dienstagnachmittag (26.01.) über den Innenhof in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Schule in der Straße "Bickershöhe" einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, Fenster und Türen aufzuhebeln. Der entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell