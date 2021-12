Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Erlenstraße

Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 29.11.2021 08.00 Uhr, bis Dienstag, 30.11.2021, 10.00 Uhr, durch Hebeln an der Haustür eines Mehrfamilienhausen auf der Erlenstraße in Olfen, Zugang zum Hausinneren zu bekommen. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell