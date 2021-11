Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/Fußgänger bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ins Krankenhaus brachte ein Rettungswagen einen 21-jährigen Dülmener nach dem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreuzungsbereich der Daruper Straße/Schlaunstraße/Niederstockumer Weg am Dienstag (30.11.) gegen 8 Uhr. Der 21-Jährige beabsichtige im Kreuzungsbereich die Kreuzung als Fußgänger aus Richtung Schlaunstraße kommend zu überqueren. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 61-jährige Nottulnerin mit ihrem Auto von der Schlaunstraße nach links in die Daruper Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger, woraufhin er auf die Straße stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

