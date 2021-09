Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 03.09.2021, ereignete sich gegen 21:00 Uhr, auf der Stuttgarter Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren wurde. Der 22-jährige Mann erstatte kurz nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei in Nienburg. Er schilderte gegenüber den Polizeibeamten, dass er sein Fahrrad die Stuttgarter Straße entlanggeschoben hatte. In Höhe der Hausnummer 19 beabsichtigte er die Straße zu überqueren. Kurz nachdem er von dem Gehweg heruntergetreten war, kollidierte er plötzlich seitlich mit einem vorbeifahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann und zog sich Verletzungen an der Hand und dem Knie zu. Der unfallbeteiligte Pkw entfernte sich in Richtung der Göttinger Straße von der Unfallörtlichkeit. Laut dem Nienburger hatte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen schwarzen BMW mit einem männlichen Fahrzeugführer gehandelt. Die Nienburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

