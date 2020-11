Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2011049

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, dem 04.11.2020, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 20.20 Uhr, kam es auf dem großen Kundenparkplatz eines Elektronik-Marktes an der Friedrichstraße 303 in Velbert-Mitte zu einer Unfallflucht. Der noch unbekannte Fahrer eines ebenfalls vollkommen unbekannten Fahrzeugs prallte beim Einparken gegen einen Mülleimer, der an einem Unterstand für Einkaufswagen gegenüber des Geschäftseingangs befestigt war. Durch die große Wucht eines sicherlich nicht unbemerkt gebliebenen Zusammenpralls wurde der Metalleimer nicht nur aus seiner Verankerung gerissen, sondern ebenfalls auch noch stark verbeult. Der entstandene Sachschaden an dem Abfallbehälter wird auf 250,- Euro geschätzt. Welcher Schaden am Fahrzeug des Verursachers entstand ist noch unklar. Dieser flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz und Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am gleichen Tag, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, kam es an der Straße Am weißen Stein in Velbert-Mitte zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Dort parkte in dieser Zeit ein schwarzer PKW Mercedes B180, auf einer Parkfläche in Höhe des Hauses Nr. 8 unmittelbar neben einer Elektro-Ladesäule, als er von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und an der gesamten Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Der entstandene Karosserie- und Lackschaden an zwei Türen und an einem Kotflügel des Mercedes summiert sich nach ersten Schätzungen auf 4.000,- Euro. Der Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Unfallort und ließ am Mercedes roten und weißen Fremdlack zurück.

In der Zeit vom Donnerstagabend des 05.11., 18.00 Uhr, bis zum Freitagmittag des 06.11.2020, 12.40 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Ford Focus auf der Heegerstraße im Velberter Ortsteil Bonsfeld in Höhe des Hauses Nr. 40 am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der linke Außenspiegel des Fords von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug abgefahren und beschädigt. Trotz eines geschätzten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro allein am Focus, flüchtete der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Freitag, dem 06.11.2020, kam es auf der Feuerdornstraße in Velbert-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen PKW Opel Corsa hatte sein Fahrzeug am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, auf der Feuerdornstraße, kurz vor der Einmündung Heidestraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zum Abstellort des Wagens zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Radkasten des Opels fest. Der noch unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000,- Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, kam es auch im Velberter Ortsteil Langenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde an der Hauptstraße ein steinerner Blumenkübel angefahren und beschädigt, der in Höhe des Hauses Nr.68 im verkehrsberuhigten Bereich am Fahrbahnrand steht. Zeugen sahen einen weißen Kombi mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Herne (HER-), der beim Parken frontal gegen den Blumenkübel stieß. Der Fahrer betrachtete nur kurz sein Fahrzeug und den Blumenkübel, bevor er mit dem Kastenwagen vom Unfallort flüchtete. Am städtischen Blumenkübel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 50,- Euro. Der flüchtige Unfall-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 30 Jahre alt, - dunkle, lockige Haare, - normale Größe mit schlanker Statur, - trug eine gelbe Warnweste.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Am frühen Montagmorgen des 09.11.2020, gegen 07.45 Uhr, ereignete sich an der Lindenstraße in Wülfrath ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Schülerin von einem PKW angefahren und leicht verletzt wurde. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die junge Wülfratherin zu kümmern. Diese hatte die Lindenstraße, auf dem Fußgängerüberweg kurz hinter dem Kreisverkehr Düsseler Straße in Richtung Innenstadt überquert, als sie von dem in Richtung Mettmanner Straße fahrenden Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert wurde. Bei diesem Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Schülerin um einen silbergrauen PKW VW der Golf-Klasse gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung des Wagens, seiner Kennzeichen oder zum Fahrer oder einer Fahrerin des VW gibt es aktuell nicht. Die 16-jährige Schülerin musste nach dem Unfall ambulante ärztliche Behandlung aufsuchen. Zeugen des sofort angezeigten Unfalles sind bisher nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitagabend des 06.11.2020, gegen 20.05 Uhr, beobachteten Zeugen einen silbernen PKW BMW der 3er-Serie, der auf einem Parkplatz an der Schillerstraße 32 in Haan beim Ausparken einen geparkten schwarzen PKW VW Touran im Heckbereich anfuhr. Obwohl dabei am Touran ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand, flüchtete der BMW vom Unfallort. Der flüchtige BMW soll Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Mülheim (MH-) getragen haben. Der männliche Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs kann nicht genauer beschrieben werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit vom Freitagabend des 06.11., 20.00 Uhr, bis zum Samstagmittag des 07.11.2020, 13.00 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Mercedes 203 CL am Fahrbahnrand der Biesenstraße in Hilden, in Höhe des Hauses Nr. 20 am Fahrbahnrand gegenüber der Einmündung Auf der Hübben. In dieser Zeit wurde der Mercedes von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrertür angefahren und beschädigt. Geschätzter Sachschaden allein am Mercedes etwa 500,- Euro. Der noch unbekannte Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell