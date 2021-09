Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg: Unbekannte entsorgen Sperrmüll

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Waldstück auf der Verlängerung der Auhagener Straße haben unbekannte Täter in dem Zeitraum von Mittwoch, den 01.09.2021 bis Donnerstag, den 02.09.2021, eine größere Menge Sperrmüll illegal entsorgt. Ein Spaziergänger meldete den Fund am Donnerstagvormittag bei der Polizeistation in Hagenburg. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten die Bevölkerung um Hinweise zu der/dem Verursacher/in. Diese werden unter der Telefonnummer: 05721/4004 0 entgegengenommen.

