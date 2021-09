Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeuge nimmt alkoholisierter Fahrerin den Schlüssel ab

Rinteln - OT Exten (ots)

(swe). Am Donnerstag, 2.9., bemerkt ein Fahrzeugführer gegen 17.35 Uhr (Zeuge, 50 Jahre aus Rinteln), dass ein an einer Ampel stehendes Fahrzeug einen "platten" Reifen hat. Er spricht die Fahrzeugführerin auf den beschädigten Reifen an und stellt dabei fest, dass sie offensichtlich stark alkoholisiert ist. Die Frau fährt weiter von Rinteln in Richtung Hohenrode, dreht dann und der Zeuge fährt - nachdem er die Polizei informierte - hinter dem Pkw der Frau her. In Exten am Friedhof hält sie dann an und der aufmerksame Zeuge kann ihr den Fahrzeugschlüssel abnehmen und hindert sie damit an der Weiterfahrt. Die weitere Bearbeitung wird dann durch die Polizei übernommen. Eine Blutentnahme wird angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und Hilfsangebote werden der 61-jährigen Frau aus Rinteln unterbreitet, da sie sehr stark unter Alkoholeinfluss stand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wird die Frau an ihren Lebensgefährten übergeben.

