Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(Haa) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden konnte. Die beiden Männer hatten am Mittwoch, den 01.09.2021, gegen 09:35 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer Renault auf der Stadthäger Straße beim Vorbeifahren gegen die Fahrzeugfront eines am Straßenrand geparkten Skoda Octavia gefahren war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw deutlich sichtbarer Sachschaden. Anstatt ihrer Pflicht den Verkehrsunfall zu melden nachzukommen, fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug in Richtung der Innenstadt davon. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Dabei übermittelten sie auch das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeuges. Anhand dieser Information konnte die Adresse der in Helpsen wohnhaften Fahrzeughalterin ermittelt werden. Dort trafen die eingesetzten Polizisten die Fahrerin und den beschädigten Renault an. Während der Befragung nahmen die Beamten einen auffälligen Alkoholgeruch bei der Stadthägerin war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Frau musste die Polizeibeamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe zu deren Dienststelle in der Vornhäger Straße begleiten. Außerdem wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen sie eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.

