POL-IZ: 210809.8 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem Auto

Am Freitagabend hat eine Streife die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Itzehoe aufgedeckt. Wie sich zudem herausstellte, war der genutzte Wagen nicht versichert.

Um 21.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis einer Zeugin, die vermutete, dass der Fahrer eines Kleinwagens in betrunkenem Zustand den Parkplatz eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße verlassen hätte. Der Mann und eine Frau seien zuvor sichtbar schwankend eingestiegen und mit dem Smart in die Schenefelder Chaussee in Richtung Innenstadt gebogen. In Höhe der Tonkuhle stoppte eine Streife den Wagen schließlich. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer lieferte ein Ergebnis von 1,63 Promille, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 38-Jährigen anordneten. Da der Wagen wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben war, nahmen die Einsatzkräfte die Entstempelung noch vor Ort vor. Zudem behielten sie neben dem Führerschein eine Checkkarte ein, die als Messer umfunktioniert war.

Alles in allem wird sich der Beschuldigte nun wegen der Trunkenheit, einem Verstoß gegen das Waffengesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Merle Neufeld

