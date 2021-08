Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210809.7 Heide: Jugendlicher bestohlen

Heide (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter einem Jugendlichen in Heide auf offener Straße unbemerkt das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 02.30 Uhr war der Geschädigte auf der Hamburger Straße vom Bahnhof kommend in Richtung der Diskothek "Westcoast" unterwegs. An der Shell-Tankstelle kaufte er sich etwas und setzte seinen Weg im Anschluss fort. Kurz darauf stellte der Anzeigende bei einem Schnellrestaurant fest, dass seine Geldbörse verschwunden war. Er nahm an, dass sich der Diebstahl auf dem Gelände der Tankstelle zugetragen haben könnte, denn dort hielt sich eine größere Gruppe Jugendlicher auf und es herrschte zeitweilig Enge, die eine gute Tatgelegenheit hätte bieten können.

Insgesamt entstand dem jungen Mann ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

