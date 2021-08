Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210809.4 Büsum: Zeugen nach Raub gesucht!

Büsum (ots)

Am Sonntagabend haben zwei Unbekannte in Büsum den Kunden einer Bank im Bereich der Geldautomaten überfallen. Sie erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag und ein Handy. Der Geschädigte blieb unverletzt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 22.15 Uhr hielt sich ein 44-Jähriger zeitgleich mit einem älteren Mann in dem Service-Raum der Bank in der Alleestraße auf. Plötzlich traten zwei Personen von hinten an den Dithmarscher heran, hielten ihn fest und bedrohten ihn mit einer Waffe. Letztlich erbeuteten die Räuber von ihrem Opfer ein Portemonnaie mit Bargeld und ein Mobiltelefon. Nach der Tat flüchteten sie aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Der ältere Zeuge beobachtete das Geschehen zwar, konnte jedoch keine sachdienlichen Hinweise auf die Täter geben. Laut dem Überfallenen war einer der Räuber etwa 180 cm groß, 25 Jahre alt und trug einen schwarzen Vollbart. Gekleidet war der Unbekannte in Schwarz, trug eine schwarze Baseballkappe und sprach Deutsch. Hinweise zu dem Beschriebenen nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

