Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210809.3 Heide: Dieb erbeutet Portemonnaie und plündert Konto

Heide (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes in Heide die Geldbörse vermutlich während des Einkaufens entwendet. Als die Geschädigte die Tat bemerkte, waren von ihrem Konto bereits mehrere hundert Euro verschwunden.

Um 14.30 Uhr hielt sich die Anzeigende in dem Edeka-Markt in der Hamburger Straße auf. Hierbei trug sie ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche. Am darauffolgenden Tag stellte die Dithmarscherin dann fest, dass ihre Geldbörse mitsamt 100 Euro Bargeld sowie einigen Karten weg war. Bei einem sofortigen Blick in ihr Online-Banking entdeckte sie, dass am Sonntag zwei Abhebungen mit ihrer bankkarte an einem Geldautomaten erfolgt waren. Die Frau ließ ihre EC-Karte darauf sofort sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Hinweise auf den Taschendieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell