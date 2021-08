Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210806.4 Itzehoe: Streit endet mit Gewahrsamnahme

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein junger Mann in Oelixdorf mit einer Bekannten in Streit geraten und hat sich strikt geweigert, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch das Erscheinen der Polizei veranlasste den 23-Jährigen nicht wegzugehen, so dass Beamte den Beschuldigten schließlich mitnahmen.

Kurz nach 16.00 Uhr fuhren Polizisten zu einer Anschrift in Oelixdorf, nachdem es dort zu Stress zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Einsatzkräfte erteilten ihrem Gegenüber einen Platzverweis, den der Mann jedoch nicht zu beachten beabsichtigte. Vielmehr drohte er den Einsatzkräften Prügel an und erhob die Fäuste gegen die Beamten. Die brachten den aus dem Kreis Steinburg Stammenden schließlich zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Zur Durchsetzung des Platzverweises verbrachte der nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Rauschmitteln Stehende nach richterlicher Anordnung die nächsten Stunden im Itzehoer Polizeigewahrsam.

Wegen seines Verhaltens erwartet den Beschuldigten nun eine Strafanzeige und eine Rechnung für die Unterbringung in der Zelle.

Merle Neufeld

