Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210809.1 Neuendorf bei Elmshorn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Neuendorf b. Elmshorn (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Neuendorf bei Elmshorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter entwendete unter anderem ein Laptop, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 4. August 2021, 17.30 Uhr, bis zum 6. August 2021, 10.20 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter auf unklarem Wege Zutritt zu einem Haus in der Straße Lühnhüserdeich. Er betrat einige Räume und stahl aus diesen unter anderem Uhren und ein älteres Notebook. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell