Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Katze nach Kollision mit PKW in Neuwied verletzt - Besitzer der Katze gesucht

Bild-Infos

Download

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Donnerstag 03.09.2020 kam es gegen 08:55 Uhr in der Friedrich-Rech-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Katze. Der PKW befuhr die Friedrich-Recht-Straße aus Niederbieber kommend in Richtung Gladbacher Straße, als plötzlich von rechts nach links eine Katze die Fahrbahn querte. Der PKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, die Katze wurde an den Hinterläufen verletzt. Das Tier wurde zur weiteren Versorgung ins Tierheim Segendorf verbracht. Der Besitzer der Tieres möge sich bitte an die Polizei oder ans Tierheim wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell