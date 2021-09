Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Goa"-Party mit jeder Menge Betäubungsmitteln

Rinteln - OT Möllenbeck (ots)

(swe). Als eine Streife Rintelner Polizeibeamten nach Anzeige einer Ruhestörung am frühen Sonntag Morgen am Findlingsgarten in Möllenbeck eintrifft, konnten sie noch nicht ahnen, was sie in Folge erwartet. Am Findlingsgarten hatte es sich eine Partygesellschaft bei einer sogenannten "Goa"-Party gemütlich gemacht und die entsprechende Psytrance-Musik hatte Nachbarn im Dorf gestört. Die überprüften Personen der Party - von 15 bis 44 Jahre - hatten im Bereich einer Grillhütte und eines Lagerfeuerplatzes jede Menge Cannabis und Amphetamine dabei. Geschätzt handelt es sich bei der BTM-Menge um etwa 100 Gramm, die genaue Wägung erfolgt noch im Rahmen der Ermittlungen. Gegen acht Beschuldigte wird derzeit ermittelt wegen BTM-Verstößen. Außerdem führte eine Person ein sogenanntes Einhandmesser, also einen verbotenen Gegenstand, mit sich. Das BTM wurde beschlagnahmt, ebenso das Messer und die Party wurde beendet.

