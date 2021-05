Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstensuche endet glücklich

Kaiserslautern (ots)

Polizeistreifen haben am Donnerstag im Stadtgebiet eine 73-Jährige gesucht. Die demente Frau wurde von ihrem Arzt als vermisst gemeldet, nachdem sie während eines Behandlungstermins plötzlich verschwunden war. Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Nach rund vier Stunden trafen am Nachmittag Einsatzkräfte die 73-Jährige im Bereich des Messeplatzes an. Sie war desorientiert, aber wohlauf. Die Seniorin wurde in die Obhut einer Angehörigen übergeben. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell