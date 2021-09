Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit Promille am Steuer unterwegs

Stadthagen (ots)

Pap/Am frühen Sonntagabend gegen 19.30 Uhr konnte die Stadthäger Polizei eine alkoholisierte Fahrzeugführerin aus dem Verkehr ziehen. Die 41 jährige Stadthägerin war mit ihrem VW auf der Seiler Straße in Stadthagen unterwegs, als sie von den Beamten angehalten und kontrolliert wurde. Da deutlicher Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt wurde, musste sie sich einem Alkoholtest unterziehen. An einem gerichtverwertbaren Testgerät konnte ein Wert von 0,86 Promille ermittelt werden. Die Fahrt war für die Frau für diesen Abend zu Ende. Ferner erwartet sie ein einmonatigem Fahrverbot und ein Bußgeld über 500 Euro.

