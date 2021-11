Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Coesfeld/Einbrüche in Tierarztpraxen

Coesfeld (ots)

Gleich drei Einbrüche in Tierarztpraxen verzeichnet die Polizei im Kreis Coesfeld in der Nacht zum Dienstag. Die Tatzeit liegt in allen drei Fällen im Zeitraum ab 19 Uhr am Montag (29.11.) bis um ca. 7.30 Uhr am Dienstag.

In Dülmen versuchten die Unbekannten zunächst ein Fenster zur Praxis auf der Hohen Straße aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang wurde die Scheibe des Fensters eingeschlagen. Das Innere durchsuchten die Unbekannten. Im Keller hebelten seinen einen Tresor, in dem sich Medikamente zum Einschläfern von Kleintieren befanden, aus der Wand und entwendeten diesen. Weiterhin stahlen sie Bargeld aus der Trinkgeld- und Wechselgeldkasse.

Am Wulfershookweg in Lette versuchten die Unbekannten die Türen zur Kleintierpraxis bzw. der Praxis für landwirtschaftliche Tiere aufzuhebeln. Auch dieser Hebelversuch misslang. Mit Pflastersteinen warfen sie ein neben der Tür befindliches Glaselement ein und gelangten so ins Innere. Dieses durchsuchten sie nach Medikamenten und Bargeld. Auch hier wurden Bargeld und Medikamente gestohlen.

Bargeld erbeuteten die Unbekannten auch, nachdem sie das Fenster zu einer Tierarztpraxis im Kalksbecker Weg in Coesfeld aufhebelten. Wie in den beiden weiteren Fällen wurden die Praxisräume durchsucht.

Von eine Tatzusammenhang wird seitens der Polizei ausgegangen. Sie bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

