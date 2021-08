Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Tankstelle

Jüchen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen, 01.08.2021, um halb fünf, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in Jüchen auf der Neusser Straße. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betraten zwei Männer die Verkaufsräume der Tankstelle und bedrohten den anwesenden Mitarbeiter mit Schusswaffen. Nachdem die Unbekannten Bargeld und Zigarettenpackungen an sich genommen hatten verliessen sie das Gebäude, bestiegen ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: beide ca. 20-30 Jahre alt, einer etwa 175 cm groß, der andere ca. 185 cm. Die Männer waren mit dunklen Hoodies, dunklen Hosen bekleidet und zudem maskiert. Beide führten eine dunkle Tasche und dunkle Waffen mit sich. Sie sprachen Hochdeutsch mit leicht osteuropäischem Akzent. Zum Fahrzeug können leider keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

