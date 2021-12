Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße

Ohne Kennzeichen und Führerschein Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Auf einem Tankstellengelände auf der Selmer Straße in Lüdinghausen trafen Polizisten, nach einem Hinweis, auf einen 28-jährigen Düsseldorfer. Dieser hatte zuvor in der Nähe ein Auto gekauft und dieses ohne Kennzeichen zu der Tankstelle gefahren. Hier schraubte er falsche Kennzeichen an das Fahrzeug, die von einem anderen abgemeldeten Fahrzeug stammten.

Dies gab der Düsseldorfer auch direkt zu.

Bei der weiteren Kontrolle ergab sich ebenfalls, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

