Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Zwischen 04.11. und 05.11.21, 08.55 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Weinstraße eingebrochen. Aus dem Gastraum entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000,- Euro. Ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in einen Supermarkt (wurde bereits berichtet) kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

