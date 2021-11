Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - geparktes Fahrzeug beschädigt

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag um 16:00 Uhr bis Freitagmorgen um 08:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines in der Bismarckstraße in Edenkoben abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 300EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell