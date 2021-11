Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Stoppschildkontrolle

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Da sich in der Vergangenheit mehrere schwerere Verkehrsunfälle im Kreuzungsbereich L542/ L507 bei Großfischlingen ereigneten, wurden am heutigen Tage, dem 05.11.2021, erneut Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden 8 Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt, weil sie das dortige Stoppschild missachteten. Bei einer Verkehrskontrolle war zudem einer der Mitfahrer nicht angegurtet. Durch die Beachtung von Stoppschildern können Verkehrsunfälle an vielbefahrenen Kreuzungen und Einmündungen verhindert werden. Sollte es dennoch zu einem Verkehrsunfall kommen, können schwerere Verletzungen durch das ordnungsgemäße Anlegen des Sicherheitsgurtes verhindert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell